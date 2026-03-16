أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات الخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين مداخل ومخارج المحافظة، بالتوازي مع تكثيف حملات النظافة خاصة في الساحات والمناطق الترفيهية.

التنسيق بين القطاعات المختلفة

وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التنسيق بين كافة القطاعات المعنية، وإطلاع كل منهم على الدور الخاص به في خطة الطوارئ، والتأكيد على قيام كل منهم بدوره على أكمل وجه، إضافة إلى منع إجازات المسؤولين خاصة بالجهاز التنفيذي، والتوجيه بتواجد رؤساء المدن في الشوارع لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين والسائحين الوافدين للمحافظة من مختلف الجنسيات، وتكثيف حملات النظافة بجميع القطاعات.

حملات نظافة وتوفير الخدمات بالمناطق الترفيهية

وأوضح المحافظ، أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بتزويد الساحات والحدائق والشواطئ والمنتزهات بكافة الخدمات، والتنسيق مع الجهات الأمنية لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المحافظة، خاصة المدقات والدروب الجبلية، ونشر الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة داخل المدن خاصة أماكن تجمع المواطنين، التواجد الأمني المكثف في الشوارع لتحقيق الانضباط الأمني للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر، مع غق أماكن الكورنيش أمام حركة السيارات، وإلزام قائدي السيارات بالمحاور المرورية الخاصة بكل مدينة، لضبط حركة المرور في الشوارع، مع تكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق الدولية.

غرفة عمليات رئيسية

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمدن، والتنسيق مع كافة المديريات الخدمية لتقوم كلًا منها بدورها حتى تتكامل منظومة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، وإعلان حالة الطوارئ خاصة في القطاعات الخدمية والتواجد على مدار 24 ساعة بين المواطنين.

منع إجازات الأطباء وأطقم التمريض

ومن جانبه، قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى منع الإجازات للأطباء وأطقم التمريض، ورفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأمصال والأدوية بصيدليات المستشفيات، والتنسيق مع إدارات الإسعاف والحماية المدنية، لتمركز سيارة إسعاف وسيارة مطافئ في محيط أماكن تجمع المواطنين.

رش الحدائق

وأوضح أنه جرى التنسيق مع الوحدات المحلية، لرش الحدائق والمتنزهات العامة للتأكد من خلوها من أي حشرات، وتكثيف الحملات الصحية لمتابعة الأسواق للتأكد من جودة الأغذية التي تقدم للمواطنين، والمرور على حمامات السباحة للتأكد من صلاحية المياه بها.

توافر السلع الغذائية

كما أكد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية للمحافظة يكفي لمدة تتجاوز الـ 3 شهور، وجرى توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بكل مدينة كلًا حسب نسبة الكثافة بها لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل منافذ "دلتا ماركت" ومعارض "أهلًا رمضان"، إضافة إلى توفير المواد البترولية بمحطات الوقود خاصة التي توجد على الطرق الدولية، وتكثيف الحملات التموينية على أماكن تداول الأغذية للتأكد من صحة وسلامة الغذاء الذي يقدم للمواطنين، والتزام التجار بالتسعيرة.

توفير احتياجات عيد الفطر

ولفت إلى أنه جرى وتوفير مستلزمات واحتياجات عيد الفطر المبارك من كعك وبسكويت وغريبة وبيتيفور، ولحوم مجمدة وطازجة ودواجن والملابس والأحذية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بمعارض "أهلًا بالعيد"، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد على جميع المخابز بالعمل خلال أجازة العيد لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز.

متابعة محطات المياه وتوفير سيارات متنقلة للمياه داخل الوديان

ومن جنبها، أكدت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، إنه يجري متابعة محطات المياه والآبار للتأكد من جودة وصلاحية المياه، بجانب توفير سيارات مياه متنقلة لتجوب الوديان والتجمعات البدوية التي تقع داخل الظهير الصحراوي، وصيانة مصادر المياه العذبة التي توجد على الشواطئ للتأكد من كفاءتها.