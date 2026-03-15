تموين المنيا: إحباط تهريب 2400 زجاجة زيت مدعم للسوق السوداء

كتب : جمال محمد

03:19 م 15/03/2026
    تموين المنيا ٢
    تموين المنيا ٣

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين شنت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

ضبط زيت مدعم..

وفي مجال مجابهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد 200 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 2400 زجاجة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محاضر للمخابز ..

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 164 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفات غلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف داخل المخبز وتعطيل إجراءات التفتيش.

ضبط سلع منتهية الصلاحية..

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا تموينيًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على كميات من السلع الغذائية واللحوم والمنتجات المختلفة المخالفة.

محاضر للمتلاعبين بالمواد البترولية..

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المعلن مع مصادرة 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية، كما تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، والتحفظ على كمية من المواد البترولية.

تموين المنيا أسواق المنيا أخبار المنيا السوق السوداء

