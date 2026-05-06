7 قطاعات صناعية ذات أولوية لتطوير الصناعة.. "الوزير" يكشف التفاصيل

كتب : أحمد العش

06:33 م 06/05/2026

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم، أن الوزارة وضعت منهجًا علميًا لتحديد الصناعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه تم اختيار 7 قطاعات رئيسية تستهدف الدولة تطويرها وتعميق التصنيع المحلي بها.

وأشار "الوزير" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن اختيار هذه القطاعات جاء وفقًا لمعايير الميزة التنافسية لمصر، بما يؤهلها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

قطاعات تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية

أوضح وزير الصناعة أن القطاعات المستهدفة تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية، والصناعات الدوائية، إلى جانب التوسع في صناعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تنمية صناعة الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد محركات النمو الصناعي المستقبلية.

التوسع في الصناعات الاستراتيجية والتكميلية

لفت "هاشم" إلى وجود صناعات استراتيجية إلى جانب صناعات تكميلية مثل المحركات الكهربائية، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الصناعات لتعزيز سلاسل الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بملف إعادة التدوير داخل مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وخفض التكلفة الإنتاجية.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي

أضاف الوزير أن مصر تمتلك قاعدة قوية في عدد من الصناعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية، إلا أن بعض القطاعات تحتاج إلى مزيد من التعميق وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات جديدة للصناعات المغذية، بما يدعم القطاعات ذات الأولوية ويرفع من تنافسية المنتج المصري عالميًا.

