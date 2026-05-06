أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن عقد لقاء محتمل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار المفاوضات الجارية لإنهاء الهجمات الإسرائيلية.

سلام يُرهن اللقاءات رفيعة المستوى بالتحضير الجيد

أوضح سلام، اليوم الأربعاء، أن لبنان يسعى لتحقيق سلام حقيقي وليس التطبيع، معتبرا أن أي اجتماع رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرات مكثفة ومعقدة لضمان نجاحه وتحقيق المصالح اللبنانية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ترتيبات لجولة مفاوضات جديدة في واشنطن

أعلنت الرئاسة اللبنانية، عن توقعات ببدء محادثات "تمهيدية" تُسبق الجولة القادمة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والمقرر عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ورغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء هذه المحادثات، إلا أن التحركات الدبلوماسية تُشير إلى رغبة الأطراف في وضع إطار عمل واضح قبل الانتقال إلى طاولة المفاوضات المباشرة لضمان معالجة القضايا العالقة بشكل منهجي يحفظ حقوق السيادة اللبنانية.

تثبيت وقف إطلاق النار وخطة حصر السلاح

شدد سلام، على أن الأولوية في الجولة القادمة من المفاوضات ستتركز على تثبيت وقف إطلاق النار الهش في البلاد كقاعدة أساسية لأي تقدم سياسي.

وأشار نواف سلام، إلى أن لبنان سيُطالب بوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي تزامنا مع تطوير خطة وطنية تهدف إلى حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة الرسمية فقط، في إشارة إلى ترتيبات نزع سلاح حزب الله بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.