كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التليفزيونية، بشأن ادعاء سيدة إصابتها بأورام على خلاف الحقيقة، وجمعها تبرعات مالية من المواطنين بالإسماعيلية.

بلاغ يكشف الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أبريل، ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من صحفية مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، أفادت بتضررها من سيدة اتهمتها بالنصب والاحتيال واستغلالها في جمع تبرعات من متابعيها بزعم إصابتها بأورام.

ضبط المتهمة

أمكن ضبط المشكو في حقها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

اعترافات المتهمة بجمع تبرعات مزيفة بادعاء المرض

بمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها في العلاج، عقب شعورها بآلام ظنت أنها أورام، دون أن تقدم أي مستندات طبية تؤيد أقوالها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.