قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تسجيل 12 شركة "قيد مؤقت" في البورصة المصرية، في إطار خطة الدولة لتعزيز برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لطرح جزء من هذه الشركات في البورصة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

برنامج موسع لزيادة عدد الشركات المدرجة

أشار "مدبولي" إلى أن الحكومة تستهدف استمرار إدراج المزيد من الشركات، ضمن خطة أوسع لزيادة عمق السوق المالي وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول العامة.

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد محاور الإصلاح الاقتصادي، ويهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتحسين كفاءة إدارة الشركات التابعة للدولة.

دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد

لفت رئيس الوزراء إلى أن إدراج الشركات في البورصة يعزز من دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرصًا أوسع للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد من أصول الدولة وجذب استثمارات جديدة.

