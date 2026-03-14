أصيب 12 عاملًا وعاملة جراء حادث اندلاع النيران داخل مصنع عقل للصناعات المغذية للسيارات بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد.

وصدرت محافظة الدقهلية، بيانًا قالت فيه إن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يتابع من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة تداعيات الحريق الذي حدث بمصنع عقل لصناعة قطع غيار السيارات والذي يقع على طريق طلخا شربين الغربي خارج الكتلة السكنية.

وأوضح بيان المحافظ، أن نتائج تداعيات الحريق تشير إلى وقوع عدد 12 حالة إصابة حتى الآن، عبارة عن اختناقات تم إسعاف 11 حالة في موقع الحريق وغادروا إلى منازلهم، وتم نقل حالة إصابة واحدة إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج ، ولا توجد أي حالات وفاة حتى الآن.

وطمأنت محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل ما زالت تباشر عملها للتعامل مع الحادث من خلال كافة الأجهزة المعنية وفي المقدمة الحماية المدنية هيئة الإسعاف للسيطرة على الحريق.