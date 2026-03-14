قضت محكمة جنايات الإسكندرية، ببراءة محام وربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية، في واقعة اتهامهما بتزوير إيصال عذر طبي والتحفظ على المحررين المزورين وإحالة الدعوى المدنية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني سعد النجار، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس، والمستشار محمد حسن قاسم، والمستشار بسام محمود علي، وسكرتير المحكمة مصطفي محمد قاسم.

ترجع وقائع القضية رقم 16202 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بواقعة تزوير على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر إحالة المتهمين

ووفقًا لأمر الإحالة، وجهت النيابة لكل من "ج.خ.ع" محام و"س.ح.ز" ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية، الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير محرر لنقابة أطباء الإسكندرية عبارة عن إيصال توريد مبلغ مالي للنقابة سالفة الذكر، وذلك بطريق الاصطناع الكلي.

تفاصيل واقعة التزوير

وبحسب أوراق القضية اتفق المتهمان على اصطناعها على غرار الصحيح منها وأثبت توريد المبلغ المالي للنقابة ومهرها بتوقيعات نسبت زورًا لموظفي النقابة وشفعها ببصمة خاتم مقلد منسوب للنقابة العامة لأطباء مصر بقصد استعماله.

وكشفت التحقيقات اشتراكهما فيما بينهما بطريق الاتفاق على استعمال تلك المحررات موضع الاتهامين بأن قدمهما المتهم الأول سندا لتعذر حضور المتهمة الثانية إحدي الجلسات.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.