شب حريق هائل مساء اليوم داخل مصنع عقل للصناعات المغذية للسيارات بمدينة طلخا محافظة الدقهلية مما تسبب في التهام أجزاء كبيرة منه نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة المثيرة للأتربة والرمال والتي ساعدت في انتقال النيران لأجزاء كبيرة من المصنع.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد احمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بتلاقيها بلاغ وقوع حريق حريق بمصنع عقل بمدينة طلخا والذي يقع علي طريق طلخا شربين الغربي خارج الكتله السكنيه .

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز طلخا إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته ومحاولة إخماد النيران.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بالمحافظة إخطار كافة الأجهزة المعنية، وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا الى موقع الحادث للتعامل معه.

كما انتقل اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهليه والدكتور حسين مغربي الي موقع الحادث لمتابعة وصول كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث ( الحماية المدنية - الإسعاف - الصحه - مجلس مدينة طلخا - شركات المرافق)، وتم علي الفور وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للتعامل مع الحادث وإخماد النيران فيما لم يتحدد وجود خسائر بشرية جراء الحادث إلى الآن.