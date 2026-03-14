الوحدة المحلية برأس سدر ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية (صور)

كتب : رضا السيد

03:06 م 14/03/2026
    أمطار بمدينة رأس سدر
    أجواء غائمة وأمطار برأس سدر
    تساقط الأمطار على المدينة
    تعرض امدينة للأمطار

شهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة عقب تعرضها لتقلبات جوية مفاجئة، غطت خلالها السحب سماء المدينة بالكامل، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى.

رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ

قال المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف الطوارئ الفرعية بالوحدة المحلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتنفيذ توجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة.

وشمل ذلك مراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى تجهيز المعدات ووحدات الطوارئ للمتابعة على مدار الساعة.

الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي

وأوضح رئيس المدينة أن الأمطار لم تتسبب حتى الآن في أي تجمعات مائية، وجميع الطرق الدولية والساحلية ضمن نطاق المدينة تعمل بشكل طبيعي. كما تم التنسيق مع إدارة المرور لنشر الرادارات وتكثيف المراقبة على الطرق للحد من السرعات حفاظًا على أرواح مرتادي الطرق.

أجواء غائمة في جنوب سيناء

وتشهد محافظة جنوب سيناء اليوم تقلبات جوية واسعة، حيث غطت السحب معظم المدن، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى. كما شهدت مدينة سانت كاترين تساقط أمطار متوسطة لم تستمر أكثر من ثلث ساعة، أسفرت عن تجمعات مائية بسيطة على قمم الجبال، وتساقطت على هيئة شلالات طبيعية في مسار

جنوب سيناء رأس سدر أمطار حالة الطوارئ تقلبات جوية مجاري السيول

