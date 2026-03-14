شهدت منطقة المحكمة بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، بعدما لقي مسن مصرعه إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» بسيارة سوزوكي، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من محمد أبو العزم، يفيد بمصرع مسن يُدعى «محمد.ع. محمد»، 64 عامًا، من مدينة أشمون، وذلك عقب وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة سوزوكي في نطاق منطقة المحكمة بالمدينة.

نقل الجثمان إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى أشمون العام، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

ضبط السيارة والسائق

وفي السياق ذاته، تمكنت مباحث مركز أشمون بقيادة ماجد عبود من ضبط السيارة السوزوكي وسائقها المتسبب في الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إجراء التحقيقات لكشف أسباب الحادث والوقوف على ملابساته.