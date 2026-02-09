إعلان

إحباط تحويل "شقة سكنية" لمحال تجارية في كفر الشيخ (صور)

كتب : مصراوي

07:55 م 09/02/2026
    الشقة من الداخل
    تجهيز تحويل الشقة لمحال
    جانب من التحفظ على المعدات
    تحميل المعدات
    خلال التحفظ على المعدات
    خلال وصول الحملة
    محتويات الشقة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال بناء مخالفة داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بشارع إبراهيم المغازي، حيث شرع مالكها في تحويل النشاط من سكني إلى تجاري لإنشاء محال دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وجاء التحرك الفوري تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة ميدانية من المهندس أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، الذي أكد في تصريحات صحفية أن الحملة نجحت في إيقاف الأعمال بالكامل في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالف.

وأوضح "عيسى" أنه تم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة في المخالفة، مشيرًا إلى أن الحملة ضبطت حرفيين يعملون داخل الوحدة السكنية، حيث حاولوا غلق الأبواب والنوافذ أثناء التنفيذ للتمويه وإخفاء معالم التعديل الإنشائي، إلا أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من رصد الواقعة والتعامل معها.

