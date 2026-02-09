إعلان

هل يحتاج رئيس الوزراء الجديد لثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح

كتب : حسن مرسي

11:05 م 09/02/2026 تعديل في 11:28 م

اللواء الدكتور طارق خضر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الفارق الدستوري الكبير بين "التعديل الوزاري" و"إعادة تشكيل الحكومة".

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أكد خضر أن الخطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية غدًا هو الذي سيحدد أي السيناريوهين سيطبق.

وأشار خضر إلى أن المادة 147 من الدستور تنظم عملية "التعديل الوزاري"، والتي تتم بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة للحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء، بينما تنظم المادة 146 عملية "إعادة التشكيل" الكامل، والتي تتطلب حصول الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (50% + 1) خلال 30 يومًا كحد أقصى.

وتابع: "الفارق بين إعادة التشكيل والتعديل.. إعادة التشكيل لازم الحكومة تحصل على أغلبية أعضاء مجلس النواب.. أما التعديل فأغلبية الحاضرين فقط"، موضحًا أن إعادة التشكيل قد تؤدي في حال فشل الحكومة في الحصول على الثقة إلى تكليف الحزب الحاصل على أكثرية المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة.

ورجح الخبير الدستوري أن يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147، مما يعني أن الأمر سيكون "تعديلًا وزاريًا" وليس تشكيلًا جديدًا.

وأشار إلى أن الحكومة، حتى في حالة التعديل، قد تختار طوعًا عرض برنامجها على البرلمان "لإحاطته علمًا" وبناء جسور من الثقة مع السلطة التشريعية، رغم أن الدستور لا يلزمها بذلك في حالة التعديل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء الدكتور طارق خضر البرلمان رئيس الوزراء الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كلمة الاستاذ مجدي الجلاد فى ندوة كتاب أنا وياسر عرفات للاستاذ أسامة شرشر
مصراوى TV

كلمة الاستاذ مجدي الجلاد فى ندوة كتاب أنا وياسر عرفات للاستاذ أسامة شرشر
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
"ملمستهاش".. ماذا قال الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس؟
حوادث وقضايا

"ملمستهاش".. ماذا قال الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس؟

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
اقتصاد

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
أخبار مصر

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة