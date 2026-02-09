إعلان

الأرصاد تحذر: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة تبدأ الجمعة

كتب- حسن مرسي:

11:33 م 09/02/2026
    نشاط الرياح
    نشاط الرياح (2)
    نشاط الرياح
    رياح نشطة
    نشاط الرياح على فترات متقطعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات ببداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع دخول شهر رمضان المبارك، لكنها ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن موجة الحر الحالية مسترة غدًا، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية، وهي قيمة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 8 درجات.

وأضافت غانم أن انخفاضًا طفيفًا سيبدأ يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث ستتراوح الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية.

وحذرت من أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع بشكل ملحوظ اعتبارًا من يوم الجمعة وخلال الأسبوع المقبل، مصحوبة بنشاط في الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيكون أكثر وضوحًا يومي الخميس والجمعة، كما ستتكون شبورة مائية صباح الغد حتى حوالي الساعة العاشرة صباحًا قبل أن تتبدد تدريجيًا مع شدة أشعة الشمس.

ونصحت غانم المواطنين بعدم الاستهانة بالتقلبات الجوية وتخفيف الملابس، مؤكدة أن الطقس سيشهد تحسنًا تدريجيًا مع بداية رمضان، لكنه سيبقى دافئًا نسبيًا مقارنة بالمعدلات المعتادة في مثل هذا التوقيت من السنة.

