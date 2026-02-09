بالصور- محافظ أسوان يشهد ندوة للمفكر الاستراتيجي سمير فرج

"معًا ضد الغلاء" سوق أسبوعي بسلع مخفضة لدعم أهالي الوادي الجديد - صور

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فعاليات الندوة التثقيفية التي ألقاها المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري اللواء الدكتور سمير فرج بنادي القضاة، بعنوان: "التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية"، بحضور المستشار خالد مصطفى حمد، رئيس النادي، وعدد من المستشارين.

واستهل المحافظ كلمته بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مع تحية وتقدير لقضاة مصر الشرفاء، مؤكداً أنهم ركيزة دولة القانون وأحد أعمدة الاستقرار في الوطن، ويحملون رسالة سامية تقوم على الحق، ويجسدون بنزاهتهم واستقلالهم ضمير الأمة وميزان العدالة.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن حضور قامة وطنية وخبير استراتيجي من طراز أول، مثل الدكتور سمير فرج، يزيد اللقاء قيمة وأهمية، لما يقدمه من علم وخبرة في تعزيز الوعي الاستراتيجي وقراءة التحديات الإقليمية والدولية برؤية واعية ومسؤولة.

وأكد المحافظ أن مناقشة التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتعاظم التحديات وتشابك المخاطر، ما يستلزم تكاملاً حقيقياً بين جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة القضائية العريقة، باعتبارها صمام الأمان للحقوق والحريات وضمانة الاستقرار وسيادة القانون.

وقدم محافظ أسوان خالص التقدير لقضاة مصر، مؤكداً دعم الدولة الكامل لدورهم الوطني، من منطلق أن العدالة المستقرة هي أساس أي أمن قومي حقيقي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقضاء مصر الشامخ، وقواتها المسلحة الباسلة.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين، كما قام المحافظ بإهداء درع المحافظة لرئيس نادي القضاة، فيما قدم رئيس النادي درع التقدير للخبير العسكري.

كما اختتمت الفعالية بتكريم محافظ أسوان والمفكر الاستراتيجي ورئيس النادي لعدد من المستشارين الذين بلغوا سن التقاعد، وكذلك تكريم المستشارين الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، في تقليد راسخ لنادي القضاة يعكس إيمانه بدورهم في إعلاء قيمة القضاء المصري واستمراره شامخاً على مر الزمن.