كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد

كتب : منال الجيوشي

10:41 م 08/02/2026 تعديل في 11:09 م
    رامز جلال
    رامز جلال في حفل جوي اووورد
    رامز جلال

كشفت قناة mbc مصر، عن بوستر برنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرض على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.

وظهر رامز جلال على البوستر بشعر برتقالي يحمل قردا على كتفه، ويرتدي بدلة حمراء.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "شكل رامز محضر حاجة جامدة"، "مستنيين"، "البرومو امتى"، "فين اسم البرنامج".

كما علق البعض: "اللوك شكله جامد"، "مبروك مقدما"، "رامز جلال نجم اليوتيوب"، "عاش يا نجم"، وغيرها من التعليقات.

وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان.

برنامج الفنان رامز جلال بوستر برنامج رامز جلال برامج المقالب مسلسلات رمضان 2026

