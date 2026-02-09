إعلان

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان

كتب : مصراوي

10:38 ص 09/02/2026

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

د ب أ

علّقت وزارة التجارة التركية صادرات الدواجن بشكل فوري اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك ردًا على قيام المنتجين وتجار التجزئة برفع الأسعار بنحو 15% قبيل حلول شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض في السوق المحلية والحد من التضخم السعري.

ويأتي قرار تعليق التصدير بعدما أقدم منتجو وبائعو الدواجن على زيادة الأسعار قبل بدء الشهر الفضيل، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على لحوم الدجاج مع استعداد العائلات لوجبات الإفطار بعد الصيام.

وأوضحت وزارة التجارة التركية، أن القرار اتُّخذ لزيادة الإمدادات في السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها ستتابع أوضاع السوق عن كثب، وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة. ولم يحدد البيان مدة سريان حظر التصدير أو المعايير التي قد تؤدي إلى رفعه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صادرات الدواجن شهر رمضان وزارة التجارة التركية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
علاقات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
إعلام هندي: إنذار بوجود قنابل في أكثر من 10 مدارس بالعاصمة
شئون عربية و دولية

إعلام هندي: إنذار بوجود قنابل في أكثر من 10 مدارس بالعاصمة
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان