تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان

د ب أ

علّقت وزارة التجارة التركية صادرات الدواجن بشكل فوري اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك ردًا على قيام المنتجين وتجار التجزئة برفع الأسعار بنحو 15% قبيل حلول شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض في السوق المحلية والحد من التضخم السعري.

ويأتي قرار تعليق التصدير بعدما أقدم منتجو وبائعو الدواجن على زيادة الأسعار قبل بدء الشهر الفضيل، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على لحوم الدجاج مع استعداد العائلات لوجبات الإفطار بعد الصيام.

وأوضحت وزارة التجارة التركية، أن القرار اتُّخذ لزيادة الإمدادات في السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها ستتابع أوضاع السوق عن كثب، وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة. ولم يحدد البيان مدة سريان حظر التصدير أو المعايير التي قد تؤدي إلى رفعه.