محافظ جنوب سيناء يزور الطفل الذي هاجمته الكلاب الضالة (صور)

زار اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، الطفل محمد عمرو بمجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لهجوم من الكلاب الضالة.

واطمأن المحافظ على استقرار حالة الطفل داخل المستشفى، واستمع إلى شرح مفصل من الفريق الطبي المعالج حول تطورات حالته.

وأكد الأطباء أن حالة الطفل مستقرة، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الإصابات وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مع استمرار المتابعة الدقيقة حتى تمام الشفاء.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، موجّهًا بتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للطفل وأسرته، مع استمرار تواجد الأطقم الطبية المتخصصة لضمان استقرار الحالة.

كما طمأن المحافظ أهالي جنوب سيناء بأن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل للتعامل بحسم مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال خطة شاملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكّدًا أن عمليات التطعيم والتنظيم قد بدأت بالفعل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

ولفت المحافظ إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين جهات الاختصاص لإيجاد حل شامل لأزمة الكلاب الضالة، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي. كما أكد على استمرار المتابعة الميدانية والتدخل السريع في أي موقف طارئ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأمن الصحي والمجتمعي.