جوجل تختبر تحسينات جديدة لتطبيقات الهاتف وجهات الاتصال على أندرويد

تواصل شركة جوجل تجربة تغييرات جديدة على تطبيقي Phone by Google وGoogle Contacts، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الاتصال على هواتف أندرويد، مع التركيز على ميزة بطاقات المتصل المشابهة لما يعرف بـ Contact Posters في هواتف آيفون.

وتتيح بطاقات المتصل عرض بطاقة مخصصة للمتصل أثناء المكالمة، ما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصا عند تلقي أو إجراء المكالمات.

وعلى عكس نظام iOS، الذي يسمح بإنشاء وإدارة هذه البطاقات مباشرة من تطبيق جهات الاتصال، تعتمد Google حاليا على تطبيق الهاتف لإدارة البطاقات، بحسب تقرير موقع phonearena.

ولم يحظ هذا التوجه بإعجاب عدد من مستخدمي أندرويد، الذين يفضلون التحكم ببطاقات المتصل من تطبيق جهات الاتصال نفسه، على غرار تجربة آيفون، إذ بدلا من نقل الميزة بالكامل، تعمل Google على إيجاد حل وسط يلبي هذه الرغبة.

وأشار التقرير إلى أن شيفرة برمجية رصدت في الإصدار 4.72.5.862509763 من تطبيق Google Contacts توضح إضافة زر اختصار جديد يتيح الوصول إلى إدارة بطاقات المتصل مباشرة من داخل التطبيق.

وسيظهر الزر ضمن تبويب Organize، وعند الضغط عليه يتم فتح شاشة إدارة البطاقات نفسها الموجودة حاليًا داخل تطبيق الهاتف.

وفي سياق متصل، اكتشف مطورون تحديثا بصريا جديدا يعتمد على تصميم Material 3 Expressive داخل تطبيق الهاتف بإصدار 208.0.864581421، وتحديدا في قائمة Call Screen. ويتضمن التحديث إزالة الرسوم المتحركة أعلى الشاشة، مع واجهة أكثر بساطة ونظافة، ما يعكس توجه Google لتقليل الفوضى البصرية وتحسين سهولة الاستخدام.

وتظل هذه التغييرات حتى الآن قيد الاختبار، ولم تطرح رسميا بعد لمستخدمي أندرويد، سواء في تطبيق الهاتف أو تطبيق جهات الاتصال.

يذكر أنه في حال عدم توفر أي من التطبيقين على الهاتف، يمكن تنزيل Google Contacts وPhone by Google مباشرة من متجر Google Play.