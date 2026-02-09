إعلان

إعدام عراقي مدان بقتل المرجع الشيعي محمد الصدر

كتب : مصراوي

12:51 م 09/02/2026

إعدام عراقي مدان بقتل المرجع الشيعي محمد الصدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي المدان في جريمة تصفية المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، وعدد من العلماء الشيعة.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن الوطني، وزع اليوم أنه "استنادا إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقّيق والمتابعة الاستخبارية، يعلن الجهاز تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحقّ المُدان المجرم سعدون صبري القيسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية".

وأوضح البيان "أن صبري القيسي أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها تنفيذ جريمة التصفية بحقّ محمد باقر الصدر وعدد من علماء بيت الحكيم والمواطنين الأبرياء".

وكان المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، الذي يعد الأب الروحي لحزب الدعوة الإسلامية في العراق، أعدم عام 1980، بعد أن أمضى سنوات في السجن على خلفية معارضته لحقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز الأمن الوطني العراق محمد الصدر سعدون صبري القيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر لمصراوي: كامل الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي في وزارة النقل
أخبار مصر

مصدر لمصراوي: كامل الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي في وزارة النقل
أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
رياضة محلية

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
أخبار

مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة