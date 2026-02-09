إعدام عراقي مدان بقتل المرجع الشيعي محمد الصدر

وكالات

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي المدان في جريمة تصفية المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، وعدد من العلماء الشيعة.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن الوطني، وزع اليوم أنه "استنادا إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقّيق والمتابعة الاستخبارية، يعلن الجهاز تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحقّ المُدان المجرم سعدون صبري القيسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية".

وأوضح البيان "أن صبري القيسي أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها تنفيذ جريمة التصفية بحقّ محمد باقر الصدر وعدد من علماء بيت الحكيم والمواطنين الأبرياء".

وكان المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، الذي يعد الأب الروحي لحزب الدعوة الإسلامية في العراق، أعدم عام 1980، بعد أن أمضى سنوات في السجن على خلفية معارضته لحقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.