طلاب الشرقية يحصدون 3 مراكز متقدمة في مسابقات تنمية القدرات الوطنية

حقق طلاب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إنجازًا متميزًا بحصد المراكز الأول والثالث والرابع على مستوى الجمهورية في مسابقات تنمية القدرات الصيفية لعام 2025، التي نظمها مستشار مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن جهود دعم وتنمية مهارات الطلاب العلمية والإبداعية.

وهنأ محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من المديرية والإدارات التعليمية والمدارس في رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية.

وجاءت النتائج كالتالي:

- محمد وائل من مدرسة الدكتور محمد الصالحي الإعدادية (إدارة القنايات) فاز بالمركز الأول في مسابقة الموسوعة العلمية للمرحلة الإعدادية، مصحوبًا بجائزة مالية قدرها 350 جنيهًا.

- يارا عاطف من نفس المدرسة حصلت على المركز الثالث في المسابقة نفسها، مع جائزة مالية قدرها 250 جنيهًا.

في مسابقة اللعبة المبتكرة للمرحلة الإعدادية، حقق أحمد عاصم نبوي من مدرسة محمد توفيق دياب الإعدادية (إدارة منيا القمح) المركز الرابع، وحصل على جائزة مالية قدرها 200 جنيه.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى تقديره لأسرة توجيه عام مادة العلوم بمديرية التربية والتعليم، ولموجهي أوائل مادة العلوم بإدارتي القنايات ومنيا القمح، وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، مثمنًا جهودهم في رعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين في مجال العلوم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.