تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:49 ص 09/02/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 9-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

