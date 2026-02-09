انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 9-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.