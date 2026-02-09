جامعة سوهاج تفتح آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة ميريت

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة سوسن عبد الحميد مرسي، رئيس جامعة ميريت، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة ميريت الأسبق ونائب رئيس الجامعة، لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي، تنفيذًا لتوصيات "مؤتمر تحالف جامعات جنوب الصعيد"، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد كمال، مدير الجامعة.

وثمّن النعماني التعاون مع جامعة ميريت، أولى الجامعات الخاصة بالمحافظة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تعزيز التحالفات الإقليمية لتنفيذ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى السعي لبناء تحالفات تنموية قوية مع جامعات جنوب الصعيد، بما يعزز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية والبحثية، متمنياً أن تحقق الاتفاقيات الأهداف المشتركة بين الطرفين.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سوسن عبد الحميد عن شكرها وتقديرها لرئيس جامعة سوهاج على حرصه على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة دعم الجامعة لتطوير المنظومة التعليمية وتقديم بيئة تدريبية متميزة لطلابها، مشيدة بالتعاون المثمر بين كليتي الطب البشري في الجامعتين.

وأوضح الدكتور نبيل نور الدين أن البروتوكولات تضمنت تدريب الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري بجامعة ميريت داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج، بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الطب البشري بمستشفيات جامعة سوهاج.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن رئيس الجامعة وقع أيضًا بروتوكول تعاون لتدريب أطباء الامتياز بجامعة ميريت داخل مستشفيات جامعة سوهاج، بالإضافة إلى بروتوكول في مجال الدراسات العليا لتنظيم آليات قيد وتسجيل الأطباء المشاركين، تحت إشراف أكاديمي كامل من أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، مع الالتزام بعقد مؤتمرات علمية وورش عمل وحلقات نقاش تخدم العملية البحثية لطلاب الدراسات العليا.