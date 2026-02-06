أوقاف الشرقية تستعد لرمضان بعقد اجتماع اللجنة الدينية العليا

من الزفة إلى القبر.. مأساة عروسين يفقدان حياتهما في حادث سير بالمنيا (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

عقدت اللجنة الدينية العليا بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع ممثلي المؤسسات الدينية المختلفة، اجتماعًا لبحث برنامج العمل الدعوي والتوعوي استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحرص المحافظة على توحيد الجهود بين المؤسسات الدينية والتنفيذية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي المؤسسات الدينية المختلفة بهدف تعزيز الخطاب الديني الوسطي ونشر القيم الأخلاقية والتوعوية خلال الشهر الكريم، بما يسهم في ترسيخ الوعي الديني الصحيح لدى المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية طوال الشهر بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة أوقاف الشرقية تتضمن تنفيذ برنامج دعوي موسع يشمل تنظيم ملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى، والاستعانة بأصحاب الأصوات الحسنة من الأئمة لإحياء الشعائر، إلى جانب تنظيم مسابقات قرآنية تحت إشراف مديري الإدارات، مع التركيز على تحفيز الأطفال والنشء على المشاركة بما يعزز ارتباطهم بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وشارك في الاجتماع كل من: مدير عام منطقة وعظ الشرقية، وممثلون عن مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، والأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومدير الدعوة، ومدير عام اللجان والمؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أهمية تكثيف العمل الدعوي الميداني وتعزيز التواصل مع المواطنين، مع الالتزام بالمنهج الوسطي المستنير، تحقيقًا لرسالة وزارة الأوقاف في خدمة الدين والوطن.