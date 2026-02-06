مشاجرة مسلحة.. إصابة عدد من المارة بأعيرة نارية بالكابلات في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة الكابلات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تبادل إطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من المارة في الشارع، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة مسلحة بشارع الفرماوي بمنطقة الكابلات.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم كلًا من: عرفه م. إ. م، 33 عامًا، عامل، ومقيم 47 شارع حسني مبارك مدينة السلام الكابلات، وفوزي إ. م. إ، 49 عامًا، عامل، ومقيم شارع النجوم الكابلات، وطرف ثان يضم: محمد ع. ع. ع، 45 عامًا، سائق، ومقيم 10 شارع النجوم الكابلات، وأحمد ف. ع. ع، 29 عامًا، عامل، ومقيم بذات العنوان.

وكشفت التحريات، تحت إشراف المقدم مصطفى دياب، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المارة في الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وهو فرد خرطوش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتم تحرير المحضر رقم 4331 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات مباشرة.