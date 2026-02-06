محافظ الدقهلية يستقبل الأزهري ومفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي الـ776 للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح. الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والمرافقين لهما، معربًا عن تقديره لزيارتهما المحافظة والمشاركة في احتفالات العيد القومي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لها بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي، كما تقوم بجهود كبيرة في مواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بدور الوزير وأئمة المساجد في نشر الوعي وتعاليم الدين الصحيح.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء، ودور مفتي الجمهورية في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، ومواجهة الفتاوى غير المسؤولة أو المتطرفة التي تثير الفتنة أو تضر بالمجتمع، وتقديم التفسيرات الدينية المعتدلة والمتوازنة.

من جهتهم، أعرب وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على دعوته الكريمة واستقباله الطيب، مؤكدين متابعتهم لجهود المحافظ الملموسة في خدمة المجتمع والسعي لتوفير الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.