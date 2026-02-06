مباريات الأمس
"تحدي جديد".. ييس توروب يتحدث عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

كتب : هند عواد

03:06 م 06/02/2026
تحدث الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها في التاسعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "عدنا من تنزانيا بنقطة مهمة، وحاليا نستعد لمباراة خارج الأرض ضد منافس قوي، رغم امتلاكه نقطتين فقط في المجموعة، مدرك لصعوبة الأجواء ولكن نسعى لتحقيق أفضل نتيجة، ونتعامل مع كل مباراة كتحدي جديد".

وأضاف: "تصدر الأهلي لقمة المجموعة لن يثني اللاعبين عن بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة، الجميع في حالة جاهزية كاملة للقاء".

واختتم توروب: "نحن في مجموعة قوية وتضم 4 فرق تنافس بقوة، ولا يوجد مباراة سهلة، المنافس يدرك أهمية الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل".

الأهلي مدرب الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا ييس توروب

