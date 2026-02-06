إعلام ليبي: حراس سيف الإسلام القذافي غادروا قبل اغتياله بساعة ونصف

وكالات

كشفت وسائل إعلام ليبية عن مصادر في لجنة التحقيقات النيابية الليبية، الجمعة، تفاصيل أولية حول مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في منزله بمدينة الزنتان غرب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المصادر، التي تحدثت لتلفزيون المسار الليبي، إن سيف الإسلام تعرض لإطلاق نار بـ19 رصاصة من سلاح كلاشنيكوف، وأن إحدى الرصاصات اخترقت رأسه فوق الحاجب الأيسر وخرجت من الخلف.

وأضافت المصادر، أن الحراسات الأمنية انسحبت من محيط الإقامة قبل الحادث بساعة ونصف تقريبا لأسباب غير معلومة حتى الآن. ولم يكن موجودا أي عامل إفريقي في المنزل أثناء الواقعة.

كما أشارت إلى أن سيف الإسلام كان يستخدم رقم واتساب مسجلا في صربيا، وتم العثور على هاتفه لاحقا مع مرافقه أحمد العجمي العتري.

وذكرت أن كاميرات المراقبة الداخلية كانت تعمل بشكل طبيعي، ومرتبطة بهاتف شخص آخر خارج الزنتان ومقرب من الضحية.

ولم يتسن التحقق المستقل من هذه المعلومات حيث تستمر التحقيقات الرسمية لكشف الدوافع والمسؤولين عن الحادث.

وكان الفريق السياسي لسيف الإسلام قد أعلن سابقا أن 4 رجال ملثمين اقتحموا المنزل بعد تعطيل كاميرات المراقبة الخارجية، مما أدى إلى اشتباك أسفر عن مقتله. ووصف الحادث بأنه "اغتيال غادر وجبان".

وأعلنت النيابة العامة الليبية فتح تحقيق رسمي في الواقعة، شمل معاينة الجثمان بمشاركة أطباء شرعيين وخبراء أسلحة وبصمات، بهدف تحديد هوية الجناة وملابسات الجريمة. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي التفاصيل المسربة من اللجنة.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل وسط توتر سياسي مستمر في ليبيا، حيث شهدت مدينة بني وليد، الجمعة، تشييعا كبيرا لجثمان سيف الإسلام.

وجرت مراسم تشييع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الجمعة، في مدينة بني وليد جنوب غربي طرابلس.

والخميس نقل جثمان سيف الإسلام من الزنتان إلى بني وليد، تمهيدا لدفنه، وذلك بعد اغتياله الثلاثاء.

وكان سيف الإسلام القذافي أوصى بأن يدفن إلى جوار شقيقه خميس في بني وليد.