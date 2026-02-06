التلفزيون الإيراني: المفاوضات بين إيران وأمريكا قد تمتد لعدة أيام

وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، التي بدأت الجمعة، قد تمتد لعدة أيام.

وقال التلفزيون إن المفاوضات "تتسم بالجدية"، و"تجري بوتيرة أسرع من الجولات الخمس السابقة"، وذكر أنه "تم تبادل رسائل ومقترحات بين الطرفين عبر الوساطة العمانية".

وتتناول المفاوضات، وفق المصدر ذاته، سبل زيادة الشفافية والتعاون لتخفيف المخاوف الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني، مع احتمال إظهار مرونة تقنية في مستويات التخزين والتخصيب.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن المحادثات "تتعلق بالكامل بالملف النووي"، بينما تصر الولايات المتحدة على أن تشمل المفاوضات البرنامج الصاروخي لطهران، ودعمها لوكلائها في المنطقة، فضلا عن تعاملها مع المتظاهرين.

وقالت الوكالة إن "إيران لن تقبل مطلقا التوقف عن تخصيب اليورانيوم"، لكن "هناك بعض التكهنات حول نسبة التخصيب".

وانطلقت المرحلة الثانية من المفاوضات ظهر الجمعة، بعد الأولى التي جرت صباح اليوم ذاته.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن آلية دفع المفاوضات قدما.

وقالت وزارة خارجية عمان إن البوسعيدي التقى بشكل منفصل مع عراقجي، ثم مع مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء في البيان العماني: "ركزت المشاورات على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، من خلال التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء تصميم الأطراف على ضمان نجاحهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين".