محافظ السويس والقنصل السعودي يتفقدان مكتب التصديقات الجديد (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، الوزير المفوض المستشار مرزوق سعد النفيعي، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، على هامش متابعة عمل مكتب التصديقات القنصلية الذي افتُتح قبل أسبوع.

وخلال اللقاء، بحث محافظ السويس مع القنصل السعودي عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون القائم بين الجانبين.

وأشاد المحافظ بالعلاقات المتميزة، مؤكداً على التنسيق المستمر والتعاون البناء بين الجانبين.

وعقب اللقاء، تفقد المحافظ والقنصل السعودي مبنى الغرفة التجارية للاطلاع على سير العمل بمكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية، والذي تم افتتاحه لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر.

واستمع المسؤولان إلى شرح عن سير العمل بالمكتب والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين على أهمية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وتيسير الإجراءات لأهالي السويس.

رافق المحافظ والقنصل في الجولة كل من محمد الملا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس، والعميد أحمد علاء، رئيس حي السويس، وأحمد علي، مدير مديرية التموين، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.