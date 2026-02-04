إعلان

فريق طبي ينجح في إزالة ورم نادر لسيدة بمستشفى الطوارئ بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

10:33 م 04/02/2026

مستشفى الطوارئ بأبو خليفة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سجّل مستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة إنجازًا طبيًا متميزًا بعد نجاح الفريق الطبي في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم نادر بجدار الصدر لسيدة في العقد الخامس من عمرها.

وكانت المريضة قد استُقبلت بالمستشفى وهي تعاني من ورم ضخم بجدار الصدر، وخضعت لفحوصات طبية شاملة وتحاليل دقيقة، أكدت أن الورم من الأنواع النادرة ذات العدوانية الموضعية، مع قدرة على الانتشار في الأنسجة المحيطة دون انتقاله عبر الدورة الدموية أو الجهاز الليمفاوي إلى الأعضاء البعيدة.

ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل، الذي بلغ حجمه نحو 11 × 8 × 5 سم، بدقة جراحية عالية للحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة وضمان إزالة الكتلة الورمية بالكامل، ما يعكس مهارة الأطباء وقدرتهم على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة.

وفي إطار استكمال البروتوكول العلاجي، خضعت المريضة لمرحلة متابعة دقيقة لتقييم حالتها الصحية، ووضع خطة علاج تكميلي مناسبة، سواء بالعلاج الإشعاعي أو الكيميائي، لضمان التعافي الكامل والحد من فرص عودة الورم.

شارك في إجراء الجراحة فريق طبي متميز ضم: أ.د/ حمدي العيوطي، استشاري جراحة القلب والصدر ورئيس القسم، ود/ عمرو شلبي ود/ أحمد المصري، أخصائيي جراحة القلب والصدر.

كما أشرف على التخدير د/ محمد مرعي، د/ أسامة أنيس، ود/ أيمن التوني، بمساندة فريق التمريض م/ عبد الرحمن وم/ أشرف محمد، تحت متابعة د/ أحمد عبد الباقي، مدير المستشفى.

ويعكس هذا الإنجاز الطبي كفاءة الفرق الطبية بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، والجاهزية لتقديم تدخلات جراحية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية.

