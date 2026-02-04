إعلان

"راحت تعزي فماتت".. مصرع سيدة وإصابة 3 أخريات بانهيار جدار بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:02 م 04/02/2026

إسعاف أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت 3 أخريات، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جدار منزل عليهن أثناء تقديم واجب العزاء في قرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغًا من الأهالي بسقوط جدار منزل على عدد من السيدات أثناء جلوسهن بجواره خلال تقديم واجب العزاء، وما أسفر عن حالة وفاة ومصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف. وأظهرت المعاينة الأولية أن جدار منزل مكون من دور واحد انهار على السيدات أثناء مشاركتهن في تشييع جثمان أحد أهالي القرية.

أسفر الحادث عن وفاة بدرية محمد الفرماوي، 50 عامًا، ربة منزل، وإصابة كل من: هند شحاتة محارب، 35 عامًا، ربة منزل، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، ونعيمة محمد عبد المقصود، 40 عامًا، ربة منزل، بكسور وكدمات متفرقة، ونورة رضا عبد المنعم، 33 عامًا، ربة منزل، بكسور في الساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، كما حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انهيار جدار منزل مركز دمنهور قرية نديبة مركز شرطة دمنهور النيابة العامة مصرع سيدة

