الدقهلية - رامي محمود:

قرر الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إحالة المقصرين في واقعة تأخر دخول طفلي توأم حضانة مجهزة بأجهزة تنفس صناعي، بعد رصده تأخر تسكين الحالة لمدة ساعة، رغم خطورة وضعهما الصحي.

وانتقل وكيل الوزارة على الفور إلى غرفة الطوارئ بديوان المديرية، حيث قام بنفسه بمراجعة نسب الإشغال في كافة المستشفيات على مستوى المحافظة، والتنسيق الفوري لتوفير أماكن مناسبة داخل الحضانات المجهزة.

وتم تسكين التوأم على الفور داخل حضانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة المقصرين للتحقيق، تأكيدًا على مبدأ المحاسبة وعدم التهاون في أي تأخير يمس صحة وسلامة المرضى.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن التعامل الفوري مع الحالات الحرجة، وخاصة الأطفال وحديثي الولادة، يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة الطوارئ والحضانات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة الطبية المقدمة.