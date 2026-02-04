إعلان

السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية بشبين القناطر

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:10 م 04/02/2026

- ارشيفيةقوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن صغير للأحذية بمدخل أحد العقارات في مدينة شبين القناطر، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب الحريق أسفل عمارة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وقد تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخمادها قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية أو العقارات المجاورة، ما أسفر عن عدم وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اقتصر على محتويات المخزن فقط، دون تأثير على العقارات المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان ومنع تجدد النيران.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في أسباب وملابسات الحريق.

قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريق داخل مخزن أحذية شبين القناطر

