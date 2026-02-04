كشف مصدر أمني، عن إصابة تسعة مدنيين بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح من قبل مجهولين، استهدف صالة ألعاب في قرية عين الخضرا بريف حمص الغربي مساء اليوم.

وأشار المصدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق بالحادثة.

وعلى صعيد آخر، إلتقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بوفد روسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق.

وحسبما ذكرت "سانا"، ضم اللقاء، إلى جانب المسؤولين السوريين، كلا من إريك فايزولين وزير الإسكان في الاتحاد الروسي، وإيغور ليفيتين مستشار رئيس الاتحاد الروسي، والجنرال يونس بك يفكيروف نائب وزير الدفاع.

وتناول اللقاء، عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك، التواجد العسكري الروسي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، في إطار تعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين، في مجالات متعددة، من ضمنها المجالات الاقتصادية والتنموية.