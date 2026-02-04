إعلان

اعتدى على زميله بالمدرسة.. عقوبة تأديبية لمعلم في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:10 م 04/02/2026

مجلس الدولة

بني سويف - حمدي سليمان:

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف بمجازاة معلم رياضيات بإحدى مدارس اللغات بالمحافظة، بخصم 15 يومًا من أجره، على خلفية مخالفات وظيفية تمثلت في التعدي بالضرب والسب على أحد زملائه داخل مقر العمل.

وتعود وقائع القضية إلى إيداع النيابة الإدارية ببني سويف الدعوى التأديبية أمام المحكمة، مرفقًا بها ملف التحقيقات وقائمة بأدلة الثبوت، وتقرير اتهام المعلم المحال، الذي يشغل الدرجة الثانية، بارتكاب مخالفات جسيمة، تمثلت في مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وأوضحت التحقيقات أن المعلم تعدّى بالضرب والسب على الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة الرسمية للغات، أثناء وجودهما بمكان وزمان العمل، فضلًا عن تمزيق ملابسه، في واقعة أثارت استياء العاملين بالمؤسسة التعليمية.

وأكدت النيابة الإدارية، في قرار الإحالة، أن الواقعة تمثل سلوكًا لا يليق بالعاملين في الحقل التعليمي، وتنال من كرامة الوظيفة العامة، وتخل بواجب الاحترام المتبادل بين العاملين داخل المؤسسات التعليمية.

