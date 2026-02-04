إعلان

داهمته أزمة قلبية.. وفاة نائب مدير مستشفى سوهاج العام وعضو نقابة الأطباء

كتب : عمار عبدالواحد

10:23 م 04/02/2026

الراحل الدكتور هيثم محي رشوان

سوهاج - عمار عبدالواحد:

خيم الحزن على الأوساط الطبية والشعبية بمحافظة سوهاج، عقب وفاة الدكتور هيثم محيي الدين رشوان، نائب مدير القومسيون الطبي ونائب مدير مستشفى سوهاج العام وعضو مجلس نقابة الأطباء، متأثرًا بأزمة قلبية حادة.

ومع انتشار نبأ الوفاة، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث نعاه زملاؤه ومحبيه بكلمات مؤثرة، مستحضرين سيرته الطيبة وجهوده الكبيرة في خدمة المرضى دون تفرقة.

وعُرف عن الراحل حسن الخلق والتفاني في أداء واجبه المهني والإنساني، ويُعد من الكوادر الطبية المشهود لها بالكفاءة والإخلاص، تاركًا أثرًا بالغًا في نفوس زملائه وكل من تعامل معه داخل المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج.

