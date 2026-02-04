إعلان

تغييرات إدارية محدودة بين قيادات التموين بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:36 م 04/02/2026

الدكتور عادل الهابط (1)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، عددًا من القرارات الإدارية المتعلقة ببعض التكليفات بين قيادات الإدارات المختلفة بالمديرية.

وجاء في القرار رقم 15 لسنة 2026 بندب محمد عبد الكريم سيد أحمد، القائم بتسيير أعمال مدير إدارة تموين بندر دسوق، لتسيير أعمال مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لمدة عام.

كما أصدر القرار رقم 16 لسنة 2026 بندب جمعة عباس توفيق جمعة عبد العال، رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر دسوق، لتسيير أعمال مدير إدارة تموين بندر دسوق لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق المقررة.

وفي القرار رقم 17 لسنة 2026، تم بندب إبراهيم محمد عبد الله محمد، رئيس قسم الاحتياجات بإدارة تموين بندر دسوق، لتسيير أعمال رئيس قسم الرقابة بالإدارة.

كفر الشيخ عادل الهابط التموين

