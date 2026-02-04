إعلان

ضبط 15 شخصًا لاستغلالهم أطفالًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة

كتب : علاء عمران

10:32 م 04/02/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا، بينهم 5 رجال و10 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وتبين أن 6 من المتهمين لهم معلومات جنائية مسجلة، كما عُثر بحوزتهم على 21 طفلًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم بأعمال التسول وبيع السلع بأساليب قسرية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وجرى تسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم، تمهيدًا لإيداعهم بإحدى دور الرعاية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لكافة صور استغلال الأطفال وحمايتهم من التعرض للخطر.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة ضبط 15 شخصًا الأحداث التسول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو

نقيب الصحفيين: النقابة جزء من منظومة الدولة وتعمل وفق محددات واضحة
أخبار مصر

نقيب الصحفيين: النقابة جزء من منظومة الدولة وتعمل وفق محددات واضحة
وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة
أخبار مصر

تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان