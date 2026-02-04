ضبط 15 شخصًا لاستغلالهم أطفالًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة

علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا، بينهم 5 رجال و10 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وتبين أن 6 من المتهمين لهم معلومات جنائية مسجلة، كما عُثر بحوزتهم على 21 طفلًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم بأعمال التسول وبيع السلع بأساليب قسرية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وجرى تسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم، تمهيدًا لإيداعهم بإحدى دور الرعاية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لكافة صور استغلال الأطفال وحمايتهم من التعرض للخطر.

