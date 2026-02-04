من الهروب إلى الموت.. تفاصيل جديدة عن مأساة "فتاة الحقيبة" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تواصل الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل فتاة تدعى "ضحى.ع.أ" على يد عامل من محافظة سوهاج، فيما أجرت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم لكشف تفاصيل استدراجه للضحية وإنهاء حياتها بطريقة مأساوية.

- كواليس حياة الضحية

وفقًا لما تناقله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الضحية من أبناء محافظة الفيوم، وتعاني اضطرابًا ذهنيًا، فهربت من أسرتها إلى القاهرة بعد خلافات مع والدها الذي كان يصفها بـ "الشؤم" ويتهمها بأنها سبب الفقر. وانتقلت "ضحى" بين دور رعاية مختلفة بالقاهرة والجيزة قبل أن تعود إلى الشارع بعد فشل محاولات إعادة تأهيلها.

- تمثيل المتهم للجريمة

أجرى المتهم "م.س.ع"، عامل بمطعم شهير بشرق المدينة، تمثيلًا للجريمة أمام النيابة، موضحًا أنه خنق المجني عليها داخل شقته بمنطقة خالد بن الوليد، ثم وضع الجثة داخل حقيبة وسافر بها حتى منطقة الأزاريطة قبل أن يفر إلى القاهرة. تمت المعاينة التصويرية بمناطق ميامي والأزاريطة بحضور فريق نيابة باب شرقي وقيادات مديرية أمن الإسكندرية.

- ليلة الجريمة

بدأت الواقعة فجر يوم 31 يناير الماضي، عندما استدرج المتهم الضحية بحجة البحث عن فندق للإقامة، وموهمًا إياها بالزواج العرفي. وخلال وجودها معه، شاهد "كيسًا" يحتوي على 8200 جنيه وهاتفًا محمولًا، فقرر سرقتها أثناء نومها، ثم هددته بمكاشفة أمره، فأقدم على قتلها بوضع وسادة على وجهها.

- هروب المتهم

وبحسب اعترافات المتهم، فإنه حين اكتشفت الضحية السرقة عقب عودته، هددته بافتضاح أمره، فقرر التخلص منها بوضع وسادة على وجهها حتى فارقت الحياة، ثم وضع الجثمان داخل حقيبة سفر كبيرة واستقل "تاكسي" متوجهًا إلى الجمرك. وعند مشاهدته لـ "كمين شرطة" على الكورنيش، ارتبك وطلب من السائق العودة متعللًا بحيازته "حشيشًا"، ثم ألقى الحقيبة في منطقة الأزاريطة وفر هاربًا إلى القاهرة حيث تم ضبطه.

- قرارات النيابة

أمرت نيابة باب شرقي برئاسة المستشار سامح حشيش، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1091 لسنة 2026، بينما تم إخلاء سبيل سائق التاكسي وشخص آخر اشترى الهاتف المحمول بعد ثبوت حسن نيتهم وعدم علمهم بأن الهاتف من متحصلات الجريمة.