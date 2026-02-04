بالصور- مشروع إحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان يصل لنسبة تنفيذ 80%

من الهروب إلى الموت.. تفاصيل جديدة عن مأساة "فتاة الحقيبة" بالإسكندرية

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان الواقع بكورنيش النيل القديم، برفقة اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وشدد وزير الثقافة ومحافظ أسوان على ضرورة إنهاء الأعمال لاستكمال المشروع بشكل مرحلي وافتتاح القصر بداية من شهر أكتوبر القادم، خاصة بعد أن وصلت نسبة التنفيذ إلى 80%، بتكلفة تقديرية بلغت 250 مليون جنيه.

وأكد وزير الثقافة والمحافظ على ضرورة إتمام الأعمال المتبقية بما يتوافق مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان وطابعها الثقافي والحضاري، مع وضع تصور متكامل لاستغلال جميع أجزاء الموقع بشكل أمثل، بما يتناسب مع موقع القصر المتميز على كورنيش النيل، ليصبح مركزًا ثقافيًا متكاملاً يخدم أهالي المحافظة وزوارها.

وأشار المحافظ إلى أن قصر الثقافة يُعد من أبرز المنصات لاكتشاف المواهب، ونشر الفنون، وتعزيز الوعي الثقافي، مشيرًا إلى أن المشروع سيمثل إضافة نوعية للحياة الثقافية والسياحية بأسوان، ويعزز مكانتها كإحدى أهم العواصم الثقافية في جنوب مصر، تكاملاً مع الأنشطة والفعاليات التي تُنفذ بمكتبة مصر العامة.

كما قدّم محافظ أسوان الشكر لوزارة الثقافة على متابعة الأعمال لضمان الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

ويقام قصر ثقافة أسوان على مساحة 3500 م²، منها 2600 م² للمباني، ويُعد أحد أبرز الصروح الثقافية بالمحافظة، ولم يشهد أي أعمال تطوير منذ إنشائه عام 1963. ويستهدف المشروع إعادة إحياء القصر ليتماشى مع المتغيرات الحديثة ويؤدي دوره الثقافي والفني والمجتمعي على الوجه الأمثل.

يشمل مشروع الإحلال والتجديد إعادة تأهيل المسرح الرئيسي بسعة 500 مقعد، سواء بصالة العرض الرئيسية أو البلكونة، مع تزويده بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة.

ويتضمن المشروع أيضًا إقامة جناح فندقي يضم 18 غرفة، ومقهى ثقافي، ومبنى للأنشطة يضم قاعات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مرسم ونادي تكنولوجي واستديو، ومكتبة عامة وأخرى للأطفال، فضلاً عن غرفة للملابس، وغرفة للكنترول، ومخازن للديكور، بما يضمن تقديم عروض فنية وثقافية ترتقي بمكانة أسوان وتاريخها الحضاري.

كما يشتمل المشروع على دعم القصر بمنظومة متكاملة للحماية المدنية وفق أعلى معايير السلامة والأمان، لضمان بيئة آمنة للزوار والفنانين على حد سواء.