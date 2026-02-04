إعلان

"اتصالات النواب": قرار حكومي مرتقب بحجب منصتي مراهنات شهيرتين

كتب : داليا الظنيني

10:20 م 04/02/2026

النائب أحمد بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن توجه الدولة لإصدار قرارات حاسمة خلال الأيام القادمة تقضي بحجب منصتي المراهنات الإلكترونية «إكسبت» و«ميلبت» في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة موسعة لتطهير الفضاء الرقمي من الأنشطة المخالفة للقانون.

وقال "بدوي"، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن هناك جهوداً حثيثة تُبذل حالياً لوضع ضوابط صارمة تتعلق بالسن القانونية لاستخدام بعض التطبيقات والخدمات التكنولوجية؛ وذلك بهدف تحصين المستخدمين، لا سيما الفئات العمرية الصغيرة، من التهديدات والمخاطر التي قد تواجههم عبر الإنترنت.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن الجهات المعنية نجحت في رصد مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تشكل تهديداً مباشراً على سلامة الأطفال، مشيراً إلى صياغة توصيات رسمية لمخاطبة الجهات المختصة بضرورة إغلاق هذه الألعاب أو وضع قيود مشددة على الوصول إليها.

وأوضح أن التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة مستمر لضمان إرساء بيئة رقمية آمنة، تلتزم بالقيم المجتمعية وتضع حماية النشء على رأس أولوياتها في مواجهة الانفتاح التكنولوجي المتسارع.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب المراهنات الإلكترونية إكسبت ميلبت الفضاء الرقمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو

وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
نقيب الصحفيين: النقابة جزء من منظومة الدولة وتعمل وفق محددات واضحة
أخبار مصر

نقيب الصحفيين: النقابة جزء من منظومة الدولة وتعمل وفق محددات واضحة
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
ترامب: يتعين على المرشد الأعلى الإيراني أن يشعر بالقلق
شئون عربية و دولية

ترامب: يتعين على المرشد الأعلى الإيراني أن يشعر بالقلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان