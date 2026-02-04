"اتصالات النواب": قرار حكومي مرتقب بحجب منصتي مراهنات شهيرتين

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن توجه الدولة لإصدار قرارات حاسمة خلال الأيام القادمة تقضي بحجب منصتي المراهنات الإلكترونية «إكسبت» و«ميلبت» في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة موسعة لتطهير الفضاء الرقمي من الأنشطة المخالفة للقانون.

وقال "بدوي"، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن هناك جهوداً حثيثة تُبذل حالياً لوضع ضوابط صارمة تتعلق بالسن القانونية لاستخدام بعض التطبيقات والخدمات التكنولوجية؛ وذلك بهدف تحصين المستخدمين، لا سيما الفئات العمرية الصغيرة، من التهديدات والمخاطر التي قد تواجههم عبر الإنترنت.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن الجهات المعنية نجحت في رصد مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تشكل تهديداً مباشراً على سلامة الأطفال، مشيراً إلى صياغة توصيات رسمية لمخاطبة الجهات المختصة بضرورة إغلاق هذه الألعاب أو وضع قيود مشددة على الوصول إليها.

وأوضح أن التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة مستمر لضمان إرساء بيئة رقمية آمنة، تلتزم بالقيم المجتمعية وتضع حماية النشء على رأس أولوياتها في مواجهة الانفتاح التكنولوجي المتسارع.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)