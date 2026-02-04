محافظ الوادي الجديد يُعلن عن حزمة قرارات خدمية للمواطنين

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تشغيل رحلة طيران جديدة من القاهرة إلى مدينة الخارجة، على أن تكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن حزمة من القرارات التي جرى الإعلان عنها تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الوادي الجديد منح مهلة للمخالفين لشروط التعاقد بمبادرة النخيل، لجدولة المديونيات المستحقة التي تقل عن مليون جنيه، مع استلام شيكات بنكية من أصحاب المديونيات التي تزيد على مليون جنيه، في إطار التيسير على المزارعين ودعم استمرار المبادرة.

وأشار المحافظ إلى دعم صغار العاملين بالقطاعات الحكومية، من خلال طرح كوبونات سلع تموينية بقيمة 1000 جنيه، يتم سدادها بنظام التقسيط، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان.

كما أعلن المحافظ الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز لعلاج الأورام، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والمتبرعين من أبناء المحافظة، مؤكدًا دراسة توفير مأمورية من مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية بمركز الفرافرة، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين، تخفيفًا لمشقة الانتقال إلى مركز الداخلة.