ترامب: يتعين على المرشد الأعلى الإيراني أن يشعر بالقلق

كتب : عبدالله محمود

10:13 م 04/02/2026 تعديل في 10:20 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن يشعر بالقلق.

وأضاف ترامب في مقابلة أجراها في المكتب البيضاوي مع توم ياماس، مذيع برنامج "أخبار إن بي سي المسائية،: "ندعم المحتجين في إيران والبلاد في حالة فوضى".

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لم نكن لنحقق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير القدرات النووية الإيرانية، سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك".

وأكد ترامب أن إيران حاولت للوصول للموقع النووي الذي دمرتها القوات الأمريكية، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي: "واكتشفنا أن الإيرانيين كانوا يفكرون في إعادة بناء موقع نووي جديد في منطقة أخرى".

ترامب الرئيس الأمريكي المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي إيران إيران وأمريكا

