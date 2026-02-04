ترامب: يتعين على المرشد الأعلى الإيراني أن يشعر بالقلق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن يشعر بالقلق.

وأضاف ترامب في مقابلة أجراها في المكتب البيضاوي مع توم ياماس، مذيع برنامج "أخبار إن بي سي المسائية،: "ندعم المحتجين في إيران والبلاد في حالة فوضى".

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لم نكن لنحقق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير القدرات النووية الإيرانية، سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك".

وأكد ترامب أن إيران حاولت للوصول للموقع النووي الذي دمرتها القوات الأمريكية، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي: "واكتشفنا أن الإيرانيين كانوا يفكرون في إعادة بناء موقع نووي جديد في منطقة أخرى".