تخفيضات حتى 25%.. محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلاً رمضان 2026 (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

افتتح أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان 2026"، والذي تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية، بجوار نادي المعلمين بمدينة الفيوم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان.

جاء الافتتاح بحضور كل من: كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وجمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم أقسام المعرض المختلفة، والتي تضم السلع الغذائية الأساسية، من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، إلى جانب أقسام المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل، والمربى، وزيوت الطعام، والسمن النباتي، فضلًا عن الياميش والمكسرات والخضروات، وغيرها من مستلزمات شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تعمل على توفير جميع السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية تكثف حملاتها التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة غلاء الأسعار، ومنع احتكار أو تخزين السلع.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على التصدي لارتفاع الأسعار، والسعي لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على الأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المعرض يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على جميع المعروضات مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مشيرًا إلى تكليف مفتشي المديرية بالمرور الدوري للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة طوال فترة المعرض.