إنقاذ عين شاب بعد حادث دراجة نارية بمجمع السويس الطبي

السويس - حسام الدين أحمد:

نجح فريق قسم الرمد بالمجمع الطبي بالسويس في إنقاذ عين شاب تعرض لإصابة شديدة إثر حادث سقوطه من دراجة نارية وارتطام وجهه بالرصيف.

وأفاد قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، أن الفحص الطبي والأشعة كشفا عن جرح تهتكي كبير بالجفن، وجرح تهتكي بصلبة العين، بالإضافة إلى قطع بالشبكية، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري. وعلى الفور جرى تجهيز غرفة العمليات واستدعاء الفريق الطبي بقسم الرمد لإجراء العملية.

وأُجريت العملية بنجاح، في واحدة من أدق وأصعب عمليات الرمد، ونجح الفريق الطبي في الإصلاح الجراحي الكامل، في حين كانت مثل هذه الحالات عادةً تُحول إلى مستشفيات خارج المحافظة. ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل المنظومة الصحية بالسويس، ويعكس الثقة المتزايدة بالطاقم الطبي وإمكانات المجمع، ويؤكد التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وقدرة الفريق على التعامل مع أدق الحالات الحرجة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد مصدر طبي أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم الدكتور الاستشاري محمد عبد الحميد، والدكتور محمد بنداري – أخصائي، والدكتور أحمد صابر – طبيب مقيم، بمشاركة متميزة من فريق التمريض المكوّن من: أحمد سعيد، شيماء محمد سعد، مينا رفعت، وجرجس يعقوب.

كما جرى الإشراف على العملية من قبل الدكتور أحمد شفيق، مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، واللواء دكتور محمد أبو النجا، مدير المجمع الطبي، والدكتور أحمد عطية، المدير الطبي.