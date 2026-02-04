إعلان

إنقاذ عين شاب بعد حادث دراجة نارية بمجمع السويس الطبي

كتب : حسام الدين أحمد

08:39 م 04/02/2026

نجاح عملية انقاذ عين شاب بعد تعرضه لحادث شديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

نجح فريق قسم الرمد بالمجمع الطبي بالسويس في إنقاذ عين شاب تعرض لإصابة شديدة إثر حادث سقوطه من دراجة نارية وارتطام وجهه بالرصيف.

وأفاد قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، أن الفحص الطبي والأشعة كشفا عن جرح تهتكي كبير بالجفن، وجرح تهتكي بصلبة العين، بالإضافة إلى قطع بالشبكية، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري. وعلى الفور جرى تجهيز غرفة العمليات واستدعاء الفريق الطبي بقسم الرمد لإجراء العملية.

وأُجريت العملية بنجاح، في واحدة من أدق وأصعب عمليات الرمد، ونجح الفريق الطبي في الإصلاح الجراحي الكامل، في حين كانت مثل هذه الحالات عادةً تُحول إلى مستشفيات خارج المحافظة. ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل المنظومة الصحية بالسويس، ويعكس الثقة المتزايدة بالطاقم الطبي وإمكانات المجمع، ويؤكد التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وقدرة الفريق على التعامل مع أدق الحالات الحرجة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد مصدر طبي أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم الدكتور الاستشاري محمد عبد الحميد، والدكتور محمد بنداري – أخصائي، والدكتور أحمد صابر – طبيب مقيم، بمشاركة متميزة من فريق التمريض المكوّن من: أحمد سعيد، شيماء محمد سعد، مينا رفعت، وجرجس يعقوب.

كما جرى الإشراف على العملية من قبل الدكتور أحمد شفيق، مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، واللواء دكتور محمد أبو النجا، مدير المجمع الطبي، والدكتور أحمد عطية، المدير الطبي.

الفريق الطبي بقسم الرمد بالسويس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنقاذ عين شاب بعد حادث دراجة مجمع السويس الطبي حادث دراجة نارية جرح تهتكي كبير بالجفن جرح تهتكي بصلبة العين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي
أخبار السيارات

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي
زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان