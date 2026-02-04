إعلان

تعليم جنوب سيناء تنظم أنشطة ثقافية بالمدارس خلال إجازة نصف العام

كتب : رضا السيد

01:45 م 04/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الورش
  • عرض 8 صورة
    انشطة فنية
  • عرض 8 صورة
    زينة رمضان
  • عرض 8 صورة
    مشاركة الطلاب
  • عرض 8 صورة
    فعاليات الأنشطة
  • عرض 8 صورة
    تدريب الطلاب
  • عرض 8 صورة
    ورش العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت مديرية تعليم جنوب سيناء، عددا من الأنشطة الثقافية المكثفة بجميع المدارس على مستوى كافة الإدارات التعليمية، خلال إجازة نصف العام الدراسي، بهدف تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، واكتشاف مواهبهم المختلفة.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الأنشطة تضمنت تنظيم مسابقات في القراءة والبحث، وورش عمل فنية وثقافية، إلى جانب ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية تسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب، وتشجيعهم على الاستفادة الإيجابية من أوقات الفراغ.

وأوضحت وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن هذه الأنشطة تُنفذ تحت إشراف متخصصين، مع مراعاة جذب الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة، بما يعزز دور المكتبة المدرسية كمركز إشعاع ثقافي وتربوي داخل المدرسة.

من جانبه، أكد سامى الجندى، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار خطة المديرية لدعم الأنشطة التربوية، وبناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وثقافيًا.

وأضافت، لبنى شوقى، موجه عام المكتبات بالمديرية، أنه جرى تنفيذ بعض الورش بأيدي الطلاب، مثل ورش الملخصات و الصحافة والمطويات والالبومات والأرشيف والرسم، كما جرى عمل زينة رمضان احتفالا بقدوم الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الفعاليات قامت بمتابعة موجهي المكتبات بالإدارات التعليمية المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم جنوب سيناء أنشطة ثقافية بمدارس جنوب سيناء إجازة نصف العام الدكتورة وفاء رضا وكيل تعليم جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
أخبار مصر

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
اقتصاد

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
أخبار المحافظات

مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
زووم

رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
رياضة محلية

"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026