تعليم جنوب سيناء تنظم أنشطة ثقافية بالمدارس خلال إجازة نصف العام

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت مديرية تعليم جنوب سيناء، عددا من الأنشطة الثقافية المكثفة بجميع المدارس على مستوى كافة الإدارات التعليمية، خلال إجازة نصف العام الدراسي، بهدف تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، واكتشاف مواهبهم المختلفة.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الأنشطة تضمنت تنظيم مسابقات في القراءة والبحث، وورش عمل فنية وثقافية، إلى جانب ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية تسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب، وتشجيعهم على الاستفادة الإيجابية من أوقات الفراغ.

وأوضحت وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن هذه الأنشطة تُنفذ تحت إشراف متخصصين، مع مراعاة جذب الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة، بما يعزز دور المكتبة المدرسية كمركز إشعاع ثقافي وتربوي داخل المدرسة.

من جانبه، أكد سامى الجندى، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار خطة المديرية لدعم الأنشطة التربوية، وبناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وثقافيًا.

وأضافت، لبنى شوقى، موجه عام المكتبات بالمديرية، أنه جرى تنفيذ بعض الورش بأيدي الطلاب، مثل ورش الملخصات و الصحافة والمطويات والالبومات والأرشيف والرسم، كما جرى عمل زينة رمضان احتفالا بقدوم الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الفعاليات قامت بمتابعة موجهي المكتبات بالإدارات التعليمية المختلفة.