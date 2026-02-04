قرار عاجل بشأن المتهم بتزوير إيصالات أمانة لعائلات بقرية في الدقهلية

قررت محكمة جنح استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من المتهم الرئيسي بالإفراج عنه واستمرار حبسه، فى واقعة تحرير إيصالات أمانة مزورة لأهالي قرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، والحصول على أحكام بالسجن ضدهم وضد أولادهم وعائلاتهم بالكامل ومساوامتهم،



يذكر أن نيابة جنوب المنصورة الكلية بإشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، قررت تجديد حبس المتهم في واقعة ترويع المواطنين وتحرير إيصالات أمانة مزورة بحقهم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وقام عقب ذلك بتقديم استئناف على حكم حبسه.

وتبين في التحقيقات تورط عدد من المحامين فى الواقعة بالاشتراك مع المتهم الرئيسي، حيث شاركوا فى تحرير تلك الشيكات والايصالات، بناءً على اعترافات المجني عليهم، حيث قام عدد منهم بالتفاوض مع الضحايا من أجل سداد بعض الأموال.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استجابت لاستغاثة أهالي قرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بشأن قيام تشكيل عصابي يقوده شخص يُدعى "نادر"، اتهموه بتحرير و تلفيق آلاف القضايا عبر إيصالات أمانة مزورة حررها لهم ولذويهم دون وجه حق.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الرئيسي، بنطاق محافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال باقي عناصر التشكيل العصابي

.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد ابتزاز الأهالي ورفع قضايا وهمية ضدهم في أكثر من محافظة، مستغلًا إيصالات أمانة مزورة، كما تبين أنه عنصر جنائي مطلوب على ذمة عدد من القضايا الجنائية.

وقدم عدد كبير من أهالي قرية شبراهور ببلاغات رسمية للأجهزة الأمنية، أكدوا فيها تعرضهم لوقائع تحايل وابتزاز، وفوجئوا بتحرير قضايا ضدهم بموجب إيصالات أمانة دون علمهم.