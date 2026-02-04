إعلان

مواعيد ومقرات تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:41 م 04/02/2026
    تظلمات منوف وشبين الكوم
    مواعيد تقديم التظلمات في منوف وشبين الكوم

أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، خلال بيان اليوم الأربعاء، عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية العامة، إعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 2026/2/5.

وأوضح أن تقديم طلبات التظلمات سيكون في مقرات كل إدارة تعليمية حسب الجدول المرفق، مع الالتزام بالمواعيد الرسمية لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

يأتي ذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية أمس، بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث أكد المصدر أن النتيجة عكست مستوى جيدًا لأداء الطلاب، وتم إعلانها رسميًا لجميع الطلاب بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم المنوفية

