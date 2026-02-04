إعلان

إصابة شخصين في انهيار سقف منزل أثناء الهدم بأسيوط -صور

كتب : محمود عجمي

01:27 م 04/02/2026
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف منزل باسيوط (1)
    انهيار سقف منزل باسيوط (2)
    انهيار سقف منزل باسيوط (4)
    انهيار سقف منزل باسيوط (3)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف منزل قديم أثناء أعمال هدم بقرية بلوط التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بسقوط سقف منزل قديم خلال عملية الهدم، ما أسفر عن وقوع مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور. وبالفحص تبين إصابة كل من "نسيم م. ل"، 35 عامًا، عامل، باشتباه نزيف في المخ واشتباه كسر في الكوع الأيمن، و"سامح أ. ر"، 50 عامًا، صاحب المنزل، بكسر مضاعف في الذراع واشتباه نزيف في المخ.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

انهيار سقف منزل إصابة شخصين في انهيار سقف منزل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط سقوط سقف منزل قديم

